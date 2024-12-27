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Аморим: сейчас «Манчестер Юнайтед» нужно выжить, иногда побеждая при этом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после поражения в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:2).

«На текущий момент нам просто нужно выжить и иногда побеждать. Я приступил к работе с этой командой, понимая, что у нас нет времени на тренировки, при этом есть много матчей, сложных игр. Было понятно, что это будет долгий путь. Как было сказано мной в первый день, мы должны продолжать бороться с подобными неприятными моментами, потому что это часть футбола.

Борьба за попадание в еврокубки? Нет, нет, нет. Нам нужно многое сделать как на поле, так и за его пределами, поэтому необходимо сосредоточиться на каждой игре, будем использовать каждую минуту тренировки, чтобы улучшить команду», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

После 18 матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и находится на 14-й строчке.

Манчестер Юнайтед
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