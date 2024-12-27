Аморим: сейчас «Манчестер Юнайтед» нужно выжить, иногда побеждая при этом

«На текущий момент нам просто нужно выжить и иногда побеждать. Я приступил к работе с этой командой, понимая, что у нас нет времени на тренировки, при этом есть много матчей, сложных игр. Было понятно, что это будет долгий путь. Как было сказано мной в первый день, мы должны продолжать бороться с подобными неприятными моментами, потому что это часть футбола.



Борьба за попадание в еврокубки? Нет, нет, нет. Нам нужно многое сделать как на поле, так и за его пределами, поэтому необходимо сосредоточиться на каждой игре, будем использовать каждую минуту тренировки, чтобы улучшить команду», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.