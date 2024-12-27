И как «Ливерпуль» может не стать чемпионом после этого?!

Поляк не стеснялся тянуть время, за что подвергался мощнейшему свисту. Как и его одноклубники. А кто на их месте вёл бы себя иначе, когда вы впереди и класс соперника куда выше? Просто оцените количество передач в финальную треть за первые 45 минут: 136 точных из 164 у хозяев против 8 из 18 у гостей. 33 навеса в штрафную, что стало рекордом при Слоте, — тоже сильно. Не выручили даже восемь угловых в стиле «Арсенала», когда толпа разбегается по сторонам от дальней штанги.