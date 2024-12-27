«МЮ» пропустил прямым ударом с углового, у «Челси» шок, Холанд не забил пенальти. И только у «Ливерпуля» все замечательно

Эффект Нуну Эшпирину Санту: уже сейчас «Ноттингем» одержал больше побед (10), чем в двух прошлых сезонах после возвращения АПЛ (по 9). А четырех выигрышей подряд у команды на таком уровне не было с 1995 года. Как итог — третье место, которое «лесники» будут занимать как минимум до пятничной игры «Арсенала». В свою очередь поверженный благодаря голу Эланги «Тоттенхэм» окончательно увяз в середине таблицы, и в концовке, когда надо было спасаться, еще и лишился получившего вторую желтую карточку Спенса. А ведь «шпоры» давно приучили болельщиков, что не проигрывают в Boxing Day. Нынешняя неудача — первая с 2003 года. И уж точно ее не назовешь случайностью, ведь это девятое поражение команды Ангелоса Постекоглу. Больше только у находящихся в зоне вылета «Вулверхэмптона» (11) и «Саутгемптона» (14).