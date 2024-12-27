У «МЮ» потекла крыша. Что нужно сделать Амориму, чтобы вытащить клуб из кризиса

«Я говорю с Маркусом каждый день, — признается тренер. — Убрать его из состава — лишь мое решение. Я пытаюсь делать все по-своему и знаю, для чего все это. Если я не буду придерживаться своей идеи, то потеряю себя. Чтобы вернуться, Рэшфорду нужно сделать все возможное, чтобы стать лучшей версией себя. Все игроки знают, чего я от них хочу, в том числе и Маркус. Большой талант — это груз ответственности, вы должны тянуть всех за собой. Это один из худших моментов для нашего клуба, но мы должны с этим справиться и быть сильными. Вот чего я хочу от каждого игрока в команде».