Казахстанская федерация футбола объявила «трансфер на выход»

Как информирует пресс-служба КФФ, предыдущий руководитель Департамента Александр Перемитин решил покинуть свой пост по собственному желанию. На эту должность он был назначен в марте 2022 года.
Ранее состоялись выборы президента Казахстанской федерации футбола. Безоговорочным победителем, набравшим 94 процента голосов (34/36), стал Марат Омаров. В этой должности он сменил Адлета Барменкулова.
С приходом Омарова стали поговаривать об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. По этому поводу КФФ выпустила заявление.
Кроме того Гани Кайназаров покинул пост президента QFL и вернулся на должность директора Департамента национальных сборных команд КФФ. Нового президента казахстанской футбольной лиги должны избрать 8 января.