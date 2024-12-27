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Казахстанская федерация футбола объявила «трансфер на выход»

В Казахстанской федерации футбола будет новый директор Департамента судейства и инспектирования, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Как информирует пресс-служба КФФ, предыдущий руководитель Департамента Александр Перемитин решил покинуть свой пост по собственному желанию. На эту должность он был назначен в марте 2022 года.

Ранее состоялись выборы президента Казахстанской федерации футбола. Безоговорочным победителем, набравшим 94 процента голосов (34/36), стал Марат Омаров. В этой должности он сменил Адлета Барменкулова.

С приходом Омарова стали поговаривать об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. По этому поводу КФФ выпустила заявление.

Кроме того Гани Кайназаров покинул пост президента QFL и вернулся на должность директора Департамента национальных сборных команд КФФ. Нового президента казахстанской футбольной лиги должны избрать 8 января.

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