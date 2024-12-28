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Гол Хаверца принес «Арсеналу» победу над «Ипсвичем»

Гол Хаверца принес «Арсеналу» победу над «Ипсвичем» и второе место в таблице АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Футболисты «Арсенала» на своем поле переиграли «Ипсвич Таун» в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в пятницу в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 23-й минуте Кай Хаверц.

В другом матче «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Брентфорд» не смогли открыть счет — 0:0.

«Арсенал» набрал 36 очков и поднялся на второе место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), обойдя на один балл «Челси» и на два балла «Ноттингем Форест». «Канониры» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков. «Брайтон» (26 очков) идет на 10-м месте, «Брентфорд» (24) занимает 11-ю строчку, «Ипсвич» (12) остается в зоне вылета на предпоследней, 19-й позиции.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Ипсвич
Футбол, Англия, Тур 18
27.12.2024, 23:15 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Киран Маккенна
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
23′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
8
Мартин Эдегор
29
Кай Хаверц
54′
49
Майлс Льюис-Скелли
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
41
Деклан Райс
87′
5
Томас Партей
9
Габриэл Жезус
72′
23
Микель Мерино
Ипсвич
1
Ариянет Мурич
3
Лиф Дэвис
65′
24
Джейкоб Гривз
26
Дара О`Ши
8
Келвин Филлипс
20
Омари Хатчинсон
6
Люк Вулфенден
90′
2
Гарри Кларк
18
Бен Джонсон
80′
14
Джек Тэйлор
12
Йенс Каюсте
80′
16
Али Аль-Хамади
23
Сэмми Смодич
71′
47
Джек Кларк
19
Лиам Делап
80′
33
Нейтан Бродхед
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
3
5
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
7
Фолы
12
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Ипсвич
Чемпионат Англии: таблица и календарь