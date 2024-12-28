Гол Хаверца принес «Арсеналу» победу над «Ипсвичем»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Футболисты «Арсенала» на своем поле переиграли «Ипсвич Таун» в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла в пятницу в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 23-й минуте Кай Хаверц.
В другом матче «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Брентфорд» не смогли открыть счет — 0:0.
«Арсенал» набрал 36 очков и поднялся на второе место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), обойдя на один балл «Челси» и на два балла «Ноттингем Форест». «Канониры» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков. «Брайтон» (26 очков) идет на 10-м месте, «Брентфорд» (24) занимает 11-ю строчку, «Ипсвич» (12) остается в зоне вылета на предпоследней, 19-й позиции.