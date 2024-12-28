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«Парма» на 90+8-й минуте вырвала победу в матче с «Монцей»

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Парма» на своем поле одержала победу над «Монцей» (2:1).

Источник: Getty Images

На 54-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Пабло Мари, а бывший футболист «Зенита» Эрнани с пенальти вывел хозяев вперед. Последняя команда Серии А сравняла счет на 86-й минуте, когда отличился Педру Перейра. Автором победного гола на 90+8-й минуте стал Лаутаро Валенти.

В другом матче тура «Дженоа» в гостях победил «Эмполи» (2:1).

В начале второго тайма Милан Бадель открыл счет. На 54-й минуте у хозяев пенальти не забил Себастьяно Эспозито. На 68-й минуте Калеб Экубан сделал счет 2:0. Эспозито один мяч отыграл на 74-й минуте, отличившись с игры.

Парма
2:1
Первый тайм: 0:0
Монца
Футбол, Италия, Тур 18
28.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Ennio Tardini
Главные тренеры
Фабио Пеккья
Сальваторе Боккетти
Голы
Парма
Эрнани
56′
Лаутаро Валенти
(Валентин Михэйлэ)
90+8′
Монца
Педру Перейра
(Кевин Мартинс)
85′
Составы команд
Парма
31
Дзион Судзуки
4
Ботонд Балог
5
Лаутаро Валенти
63′
26
Войо Кулибали
19
Симон Зом
28
Валентин Михэйлэ
16
Мандела Кейта
46′
14
Эмануэле Валери
20
Антуан Айно
78′
89′
11
Понтус Альмквист
27
Эрнани
68′
23
Дрисса Камара
90+5′
98
Деннис Ман
72′
7
Адриан Бенедычак
22
Маттео Канчельери
46′
13
Анж-Йоан Бонни
Монца
30
Стефано Турати
4
Армандо Иццо
28′
22
Пабло Мари
34′
54′
33
Данило Д`Амброзио
28′
44
Андреа Карбони
70′
42
Алессандро Бьянко
10
Джанлука Капрари
19
Самуэле Биринделли
74′
84′
13
Педру Перейра
90+6′
14
Даниэль Мальдини
57′
11
Милан Джурич
38
Варрен Бондо
74′
12
Стефано Сенси
84
Патрик Чурриа
84′
55
Кевин Мартинс
Статистика
3
Желтые карточки
7
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
16
Фолы
21
0
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Парма
Монца
Чемпионат Италии: таблица и календарь