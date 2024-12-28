«Парма» на 90+8-й минуте вырвала победу в матче с «Монцей»

На 54-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Пабло Мари, а бывший футболист «Зенита» Эрнани с пенальти вывел хозяев вперед. Последняя команда Серии А сравняла счет на 86-й минуте, когда отличился Педру Перейра. Автором победного гола на 90+8-й минуте стал Лаутаро Валенти.
В другом матче тура «Дженоа» в гостях победил «Эмполи» (2:1).
В начале второго тайма Милан Бадель открыл счет. На 54-й минуте у хозяев пенальти не забил Себастьяно Эспозито. На 68-й минуте Калеб Экубан сделал счет 2:0. Эспозито один мяч отыграл на 74-й минуте, отличившись с игры.