«Барселона» нашла способ зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона — Marca

Напомним, Дани Ольмо перешёл в каталонский клуб из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года, как и Пау Виктора, который пришёл в клуб из «Жироны».