Кевин Де Брёйне хочет играть в МЛС и может стать одноклубником Месси — TEAMtalk

По информации источника, Кевин Де Брёйне сообщил своему окружению, что летом намерен перейти в МЛС. Сообщается, что игроком интересуется «Интер Майми», за который выступает Лионель Месси, а также «Сан-Диего», который дебютирует в МЛС в следующем году.