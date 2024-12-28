Кевин Де Брёйне хочет играть в МЛС и может стать одноклубником Месси — TEAMtalk

По информации источника, Кевин Де Брёйне сообщил своему окружению, что летом намерен перейти в МЛС. Сообщается, что игроком интересуется «Интер Майми», за который выступает Лионель Месси, а также «Сан-Диего», который дебютирует в МЛС в следующем году.
Контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» заканчивается грядущим летом. Интерес к футболисту также проявляют клубы из Саудовской Аравии.
В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.