Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам «Манчестер Сити» после ничьей с «Эвертоном»

«Я поздравил команду и сказал: ребята, это была хорошая игра. Единственный шанс, который у нас есть — это продолжать восстанавливаться и хорошо подготовиться к матчу с “Лестером”. Мы должны отлично сыграть перед Новым годом», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).