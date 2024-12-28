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«Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил таблицу Серии А

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Миланский «Интер» нанес разгромное поражение «Кальяри» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Отличились Алессандро Бастони (53-я минута), Лаутаро Мартинес (71) и Хакан Чалханоглу (78, пенальти).

Миланский клуб продлил серию без поражений в чемпионате до 12 матчей. «Интер» (40 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице Серии A. Второй с таким же количеством очков идет «Аталанта». «Кальяри» (14) располагается на 18-й строчке.

Ранее в субботу «Монца» в первом матче под руководством Сальваторе Боккетти проиграла в гостях «Парме» (1:2). Бывший защитник казанского «Рубина» и московского «Спартака» возглавил «Монцу» 23 декабря, сменив Алессандро Несту.

В другом матче «Эмполи» дома проиграл «Дженоа» — 1:2.

Кальяри
0:3
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 18
28.12.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Unipol Domus
Главные тренеры
Давиде Никола
Симоне Индзаги
Голы
Интер
Алессандро Бастони
(Николо Барелла)
53′
Лаутаро Мартинес
(Николо Барелла)
71′
Хакан Чалханоглу
78′
Составы команд
Кальяри
22
Симоне Скуффет
3
Томмазо Ауджелло
6
Себастьяно Луперто
28
Габриэле Дзаппа
8
Мишель Ндари Адопо
19
Надир Зортеа
26
Йерри Мина
46′
23
Матеуш Ветеска
33
Адам Оберт
59′
18
Рэзван Марин
29
Антуан Макумбу
71′
10
Николас Виола
70
Джанлука Гаэтано
59′
30
Леонардо Паволетти
91
Роберто Пикколи
84′
97
Маттиа Феличи
Интер
1
Янн Зоммер
2
Дензел Дюмфрис
6
Стефан де Врей
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
10
Лаутаро Мартинес
32
Федерико Димарко
73′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
80′
16
Давиде Фраттези
22
Генрих Мхитарян
80′
21
Кристьян Асллани
23
Николо Барелла
73′
7
Петр Зелиньски
9
Маркус Тюрам
79′
99
Мехди Тареми
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
20
1
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
7
14
Фолы
5
3
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кальяри
Интер
Чемпионат Италии: таблица и календарь