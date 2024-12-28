«Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил таблицу Серии А

Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Отличились Алессандро Бастони (53-я минута), Лаутаро Мартинес (71) и Хакан Чалханоглу (78, пенальти).
Миланский клуб продлил серию без поражений в чемпионате до 12 матчей. «Интер» (40 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице Серии A. Второй с таким же количеством очков идет «Аталанта». «Кальяри» (14) располагается на 18-й строчке.
Ранее в субботу «Монца» в первом матче под руководством Сальваторе Боккетти проиграла в гостях «Парме» (1:2). Бывший защитник казанского «Рубина» и московского «Спартака» возглавил «Монцу» 23 декабря, сменив Алессандро Несту.
В другом матче «Эмполи» дома проиграл «Дженоа» — 1:2.