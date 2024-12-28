«Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил таблицу Серии А

Миланский клуб продлил серию без поражений в чемпионате до 12 матчей. «Интер» (40 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице Серии A. Второй с таким же количеством очков идет «Аталанта». «Кальяри» (14) располагается на 18-й строчке.