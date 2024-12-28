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Лига 1 после слов Роналду выложила фото Месси с ЧМ-2022 в Катаре: «Лео играет в 38 градусов»

Испаноязычная страница Лиги 1 в социальной сети X отреагировала на слова нападающего Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: Getty Images

Роналду накануне заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сложнее чемпионата Франции. «Просто попробуйте поускоряться при 38−40 градусах. Если не верите мне — приезжайте», — сказал Криштиану.

Официальный твиттер-аккаунт высшей лиги Франции на испанском языке опубликовал фотографию аргентинца Лионеля Месси с трофеем чемпионата мира на мундиале 2022 года в Катаре.

«Лео Месси играет при температуре 38 градусов», — говорится в подписи к фото с эмозди козла («goat» в переводе с английского — «козел», а сокращение «G. O. A. T.» — «Greatest Of All Time» — величайший в истории).