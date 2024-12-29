Ямаль вернется в строй в начале января

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль, восстанавливающийся после растяжения связок лодыжки, сможет помочь своей команде в матчах за Суперкубок Испании в январе, сообщает Marca.
Ямаль получил повреждение в середине декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (0:1), и пресс-служба клуба сообщила, что он выбыл из строя на срок до четырех недель. Но, по данным издания, восстановление 17-летнего форварда идет очень хорошо и опережает первоначальный график.
Ямаль в начале года приступит к тренировкам в общей группе, он должен быть готов сыграть с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинальном матче Суперкубка, который пройдет в Саудовской Аравии 8 января.
В текущем сезоне Ямаль забил шесть мячей и сделал 12 передач в 21 матче за «Барселону». Ранее испанец получил повреждение лодыжки 6 ноября в матче Лиги чемпионов против сербской «Црвены Звезды» (5:2), после чего пропустил две игры Ла Лиги и один матч Лиги чемпионов.