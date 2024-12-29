Ямаль вернется в строй в начале января

Ямаль получил повреждение в середине декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (0:1), и пресс-служба клуба сообщила, что он выбыл из строя на срок до четырех недель. Но, по данным издания, восстановление 17-летнего форварда идет очень хорошо и опережает первоначальный график.