Daily Mail предположил, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились

Издание Daily Mail обратило внимание на эту необычную деталь в спиче легендарного бомбардира, несколько раз выходившего на сцену во время гала-вечера по поводу вручения наград лучшим футболистам мира. Криштиану, благодаря за очередные награды своих близких, назвал Джорджину «моя жена».