«Самое серьезное испытание в моей карьере». Гвардиола назвал главную причину кризиса в «Манчестер Сити»

«Самая серьезная проверка — это когда дела идут плохо. Это серьезнейшее испытание, с которым я сталкивался [в своей карьере тренера].



Мы вернемся, мы уже делали это раньше. И это заставляет меня вспоминать о том, как хороши мы были в прошлом. Возможно, теперь я осознаю, чего мы достигли. На протяжении стольких лет мы были невероятно стабильны.



Главная причина [кризиса] в том, что у нас семь-восемь травмированных игроков, значимых для команды. И матчи каждые три дня не упрощают ситуацию», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.