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«Самое серьезное испытание в моей карьере». Гвардиола назвал главную причину кризиса в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о нынешнем неудачном периоде в манчестерском клубе.

Источник: Getty Images

В 13 последних матчах во всех турнирах «горожане» одержали всего одну победу при 9 поражениях.

«Самая серьезная проверка — это когда дела идут плохо. Это серьезнейшее испытание, с которым я сталкивался [в своей карьере тренера].

Мы вернемся, мы уже делали это раньше. И это заставляет меня вспоминать о том, как хороши мы были в прошлом. Возможно, теперь я осознаю, чего мы достигли. На протяжении стольких лет мы были невероятно стабильны.

Главная причина [кризиса] в том, что у нас семь-восемь травмированных игроков, значимых для команды. И матчи каждые три дня не упрощают ситуацию», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Манчестер Сити