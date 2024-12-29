«Самое серьезное испытание в моей карьере». Гвардиола назвал главную причину кризиса в «Манчестер Сити»

В 13 последних матчах во всех турнирах «горожане» одержали всего одну победу при 9 поражениях.
«Самая серьезная проверка — это когда дела идут плохо. Это серьезнейшее испытание, с которым я сталкивался [в своей карьере тренера].
Мы вернемся, мы уже делали это раньше. И это заставляет меня вспоминать о том, как хороши мы были в прошлом. Возможно, теперь я осознаю, чего мы достигли. На протяжении стольких лет мы были невероятно стабильны.
Главная причина [кризиса] в том, что у нас семь-восемь травмированных игроков, значимых для команды. И матчи каждые три дня не упрощают ситуацию», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.