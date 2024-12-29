Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ловчев: «Что за путь у Захаряна? Поехать в Испанию на хорошую жизнь и не играть?»

Чемпион СССР в составе Спартака Евгений Ловчев оценил выступления Арсена Захаряна за рубежом после ухода из Динамо.

Источник: Sport24

Захарян этим летом перенес операцию и пока не провел ни одного матча в сезоне-2024/25 за «Реал Сосьедад».

«Что за путь у Захаряна? Поехать в Испанию на хорошую жизнь и не играть в футбол? Он травмирован все время с того момента, как он туда приехал. Это не путь футболиста, который едет играть в топовый чемпионат. Я не верю в то, что у него там что-то получится. Я не видел, чтобы он даже здесь играл лучше всех.

Игрок должен выгрызать место на поле, как Аршавин, Мостовой, Шалимов. Только так. Сейчас единственный человек, который что-то из себя представляет [за границей], это Головин. Про Сафонова пока не могу полноценно что-то сказать. Да, уехал в ПСЖ. Париж, красота, команда именитая, но он пока не вытеснил Доннарумму и не стал основным в клубе», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Реал Сосьедад
Чемпионат Испании: таблица и календарь