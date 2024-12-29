Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Сити» определился с потенциальной заменой Кайла Уокера — The Sun

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» определил защитника «Ноттингем Форест» Ола Айну, как потенциальную замену для игрока «горожан» Кайла Уокера. Об этом сообщили The Sun.

Источник: Getty Images

По информации СМИ, Хосеп Гвардиола нравятся игровые характеристики Айну, в особенности главного тренера «Манчестер Сити» привлекает возможность защитника играть на обоих флангах. Контракт футболиста с «Ноттингем Форест» истекает летом 2025 года, а это значит, что «горожане» могут уже зимой вести переговоры с игроком об условиях индивидуального контракта при переходе в клуб летом в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Ола Айна провёл за «Ноттингем Форест» в английской Премьер-лиге 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Манчестер Сити