«Манчестер Сити» определился с потенциальной заменой Кайла Уокера — The Sun

По информации СМИ, Хосеп Гвардиола нравятся игровые характеристики Айну, в особенности главного тренера «Манчестер Сити» привлекает возможность защитника играть на обоих флангах. Контракт футболиста с «Ноттингем Форест» истекает летом 2025 года, а это значит, что «горожане» могут уже зимой вести переговоры с игроком об условиях индивидуального контракта при переходе в клуб летом в статусе свободного агента.