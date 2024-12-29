«ПСЖ» показал подборку лучших сейвов Сафонова и Доннаруммы в первой части сезона

Сафонов в своем первом сезоне во Франции провел 8 матчей и пропустил 6 голов при 3 играх всухую.
В заключительной игре парижан в 2024 году россиянин отразил два удара в серии пенальти и помог своей команде пройти «Ланс» в Кубке страны.
Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала в соцсетях ролик с подборкой лучших сейвов первой части текущего сезона в исполнении российского вратаря Матвея Сафонова и итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.
Сафонов в своем первом сезоне во Франции провел 8 матчей и пропустил 6 голов при 3 играх всухую.
В заключительной игре парижан в 2024 году россиянин отразил два удара в серии пенальти и помог своей команде пройти «Ланс» в Кубке страны.