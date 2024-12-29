Ямаля заметили в компании бывшей девушки, которую обвиняли в измене футболисту

Ранее испанские СМИ писали, что молодые люди расстались вскоре после чемпионата Европы. В Сети появилось видео, на котором Алекс сидела на коленях у неизвестного молодого человека, и её сразу же обвинили в измене футболисту. Девушка старше Ямаля на три года.