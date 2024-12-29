«Манчестер Сити» сделал это! Победили 18-ю команду АПЛ

В конце матча Варди попал головой в крестовину, но забить «Лестеру» так и не удалось. «Сити» не без проблем, но довёл игру до победы — впервые за шесть встреч во всех турнирах. С седьмого места команда поднялась на пятое. Для Гвардиолы это был 500-й матч в клубе — солидный юбилей. Ну, а что касается «Лестера», то он ровно месяц назад назначил Руда ван Нистелроя на должность главного тренера. При нидерландце клуб набрал четыре очка за шесть туров и опустился в зону вылета.