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«Манчестер Сити» сделал это! Победили 18-ю команду АПЛ

Гвардиола получил три очка на солидный юбилей. Забил даже Холанд.

Источник: Getty Images

Это случилось. «Манчестер Сити» наконец-то победил. Пускай и команду из зоны вылета, но сейчас даже такая победа была критически важна для команды, которая выпала из зоны Лиги чемпионов.

«Сити» с первых минут забрал владение, но более опасные моменты оставались за «Лестером». Хозяева играли на контратаках, и команду Гвардиолы дважды спасали крохотные офсайды у соперника. А затем хороший шанс был у Варди, который находился в правильном положении. С ударом 37-летнего нападающего с острого угла справился Ортега.

Эта игра «Сити» во многом напоминала предыдущие матчи. По владению «Сити» был лучше в каждой встрече этого сезона, но результаты на последнем отрезке получались провальными. Вот и на этот раз вряд ли кто-то удивился бы, если бы «Лестер» открыл счёт. Но вышло иначе.

На 21-й минуте Фоден решился на удар с дальней дистанции и пробил в створ. Вратарь «Лестера» Столарчик дотянулся до мяча, отбросив его в сторону. Первым на добивание успел Савиньо, который не промахнулся с линии вратарской. Похоже, голкипер немного потерял ворота, открыв ближний угол. А для бразильца этот гол стал дебютным за «Сити».

В оставшееся в первом тайме время уже «Лестер» больше владел мячом и в какой-то момент даже прижал «Сити» к его воротам. Возможно, гости осознанно отдали мяч, но на пользу им это не пошло. В одном из эпизодов Буонанотте даже попал в штангу. И после перерыва ситуация не изменилась. Джастин бил пяткой с пары метров после скидки Варди головой.

«Сити» во втором тайме вообще долго не заряжал по воротам. «Лестер» был близок к тому, чтобы сравнять счёт, но вместо этого снова пропустил. Наконец-то забил Холанд, который упустил много шансов и в предыдущих матчах, и в этой игре. Норвежец из убойной позиции пробил головой после навеса Савиньо.

В конце матча Варди попал головой в крестовину, но забить «Лестеру» так и не удалось. «Сити» не без проблем, но довёл игру до победы — впервые за шесть встреч во всех турнирах. С седьмого места команда поднялась на пятое. Для Гвардиолы это был 500-й матч в клубе — солидный юбилей. Ну, а что касается «Лестера», то он ровно месяц назад назначил Руда ван Нистелроя на должность главного тренера. При нидерландце клуб набрал четыре очка за шесть туров и опустился в зону вылета.

Григорий Телингатер

Лестер
0:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 19
29.12.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
King Power Stadium
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Савио
21′
Эрлин Бреут Холанн
74′
Составы команд
Лестер
41
Якуб Столарчик
16
Виктор Кристансен
23
Янник Вестергор
11
Биляль Эль-Ханнус
65′
24
Бубакари Сумаре
56′
40
Факундо Буонанотте
9
Джейми Варди
2
Джеймс Джастин
70′
17
Хамза Чудхури
4
Конор Коади
85′
5
Калеб Околи
8
Харри Уинкс
85′
20
Патсон Дака
10
Стефи Мавидиди
90′
37
Уилл Алвес
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
79′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
8
Матео Ковачич
17
Кевин Де Брейне
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
26
Савио
6
Натан Аке
70′
2
Кайл Уокер
47
Фил Фоден
66′
87
Джеймс Макэйти
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
11
Фолы
6
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Лестер
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