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«Ноттингем» взлетел на второе место в АПЛ. «Тоттенхэм» вновь потерял очки, сыграв вничью с «Вулверхэмптоном»

29 декабря в английской Премьер-лиге были сыграны очередные матчи 19-го тура.

Источник: Getty Images

В одном из них «Тоттенхэм» принимал «Вулверхэмптон» и не смог добиться победы — 2:2. «Шпоры» идут лишь одиннадцатыми в в турнирной таблице АПЛ.

«Ноттингем Форест» в гостях нанес поражение «Эвертону» (2:0), благодаря чему как минимум до завтрашнего дня поднялся на второе место таблице.

«Борнмут» в конце выездной встречи с «Фулхэмом» ушел от поражения — 2:2, за счет чего поднялся на шестую позицию, оставив «дачников» восьмыми.

Главный аутсайдер лиги «Саутгемптон» потерпел очередное поражение, проиграв в гостях «Кристал Пэлас» — 1:2.

Эвертон
0:2
Первый тайм: 0:1
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 19
29.12.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Goodison Park
Главные тренеры
Шон Дайч
Эшпириту Санту Нуну
Голы
Ноттингем Форест
Крис Вуд
15′
Морган Гиббс-Уайт
61′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
66′
6
Джеймс Тарковски
8′
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
54′
8
Орель Мангаля
16
Абдулай Дукуре
10
Илиман Ндиай
18
Эшли Янг
69′
2
Натан Паттерсон
27
Идрисса Гей
47′
68′
9
Доминик Калверт-Льюин
11
Джек Харрисон
46′
29
Йеспер Линдстрем
22
Армандо Бройя
76′
14
Бету
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
4
Морату
31
Никола Миленкович
34
Ола Айна
16
Николас Домингес
21
Энтони Эланга
7
Неко Уильямс
82′
15
Харри Тоффоло
8
Эллиот Андерсон
82′
18
Джеймс Уорд-Проуз
10
Морган Гиббс-Уайт
76′
9
Тайво Авонийи
11
Крис Вуд
76′
20
Жота Силва
24
Рамон Соса
70′
30
Вилли Боли
71′
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
11
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
13
Фолы
10
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур
Чемпионат Англии: таблица и календарь