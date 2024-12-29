«Ноттингем» взлетел на второе место в АПЛ. «Тоттенхэм» вновь потерял очки, сыграв вничью с «Вулверхэмптоном»

В одном из них «Тоттенхэм» принимал «Вулверхэмптон» и не смог добиться победы — 2:2. «Шпоры» идут лишь одиннадцатыми в в турнирной таблице АПЛ.
«Ноттингем Форест» в гостях нанес поражение «Эвертону» (2:0), благодаря чему как минимум до завтрашнего дня поднялся на второе место таблице.
«Борнмут» в конце выездной встречи с «Фулхэмом» ушел от поражения — 2:2, за счет чего поднялся на шестую позицию, оставив «дачников» восьмыми.
Главный аутсайдер лиги «Саутгемптон» потерпел очередное поражение, проиграв в гостях «Кристал Пэлас» — 1:2.