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«Ювентус» не проиграл еще ни разу в этом сезоне в чемпионате Италии. Серия без поражений составляет 18 матчей

В 18-м туре Серии А «Ювентус» сыграли вничью с «Фиорентиной» — 2:2.

Источник: Getty Images

Туринский клуб продлил свою серию без поражений до 18 матчей.

Бьянконери еще не проиграли ни одного матча в текущем сезоне Серии А — всего 7 побед и 11 ничьих.

В следующем, 19-м туре, «Ювентус» проведет дерби с «Торино».

Ювентус
2:2
Первый тайм: 1:1
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 18
29.12.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Раффаэле Палладино
Голы
Ювентус
Кефрен Тюрам
20′
Кефрен Тюрам
48′
Фиорентина
Мойзе Кин
38′
Риккардо Соттиль
87′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
69′
37
Николо Савона
5
Мануэль Локателли
77′
8
Тен Копмейнерс
7
Франсишку Консейсау
4
Федерико Гатти
89′
21
Николо Фаджоли
16
Уэстон Маккенни
59′
63′
27
Андреа Камбьясо
19
Кефрен Тюрам
89′
26
Дуглас Луис
9
Душан Влахович
82′
11
Николас Гонсалес
51
Самуэль Мбангула
63′
15
Кенан Йылдыз
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
16
Лука Раньери
37
Пьетро Комуццо
85′
7
Риккардо Соттиль
20
Мойзе Кин
65
Фабиано Паризи
76′
11
Жонатан Иконе
23
Андреа Кольпани
76′
21
Робин Гозенс
29
Ясин Адли
76′
24
Амир Ричардсон
32
Данило Катальди
65′
38
Роландо Мандрагора
10
Альберт Гудмундссон
59′
9
Лукас Бельтран
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
14
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Фиорентина
Чемпионат Италии: таблица и календарь