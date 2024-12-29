«Ювентус» не проиграл еще ни разу в этом сезоне в чемпионате Италии. Серия без поражений составляет 18 матчей

Туринский клуб продлил свою серию без поражений до 18 матчей.
Бьянконери еще не проиграли ни одного матча в текущем сезоне Серии А — всего 7 побед и 11 ничьих.
В следующем, 19-м туре, «Ювентус» проведет дерби с «Торино».
В 18-м туре Серии А «Ювентус» сыграли вничью с «Фиорентиной» — 2:2.
Туринский клуб продлил свою серию без поражений до 18 матчей.
Бьянконери еще не проиграли ни одного матча в текущем сезоне Серии А — всего 7 побед и 11 ничьих.
В следующем, 19-м туре, «Ювентус» проведет дерби с «Торино».
Тиагу Мотта
Раффаэле Палладино
Кефрен Тюрам
20′
Кефрен Тюрам
48′
Мойзе Кин
38′
Риккардо Соттиль
87′
29
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
69′
37
Николо Савона
5
Мануэль Локателли
77′
8
Тен Копмейнерс
7
Франсишку Консейсау
4
Федерико Гатти
89′
21
Николо Фаджоли
16
Уэстон Маккенни
59′
63′
27
Андреа Камбьясо
19
Кефрен Тюрам
89′
26
Дуглас Луис
9
Душан Влахович
82′
11
Николас Гонсалес
51
Самуэль Мбангула
63′
15
Кенан Йылдыз
43
Давид де Хеа
2
Додо
16
Лука Раньери
37
Пьетро Комуццо
85′
7
Риккардо Соттиль
20
Мойзе Кин
65
Фабиано Паризи
76′
11
Жонатан Иконе
23
Андреа Кольпани
76′
21
Робин Гозенс
29
Ясин Адли
76′
24
Амир Ричардсон
32
Данило Катальди
65′
38
Роландо Мандрагора
10
Альберт Гудмундссон
59′
9
Лукас Бельтран
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
14
Фолы
9
0
Офсайды
1
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)