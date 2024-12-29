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Салах — в космосе. «Ливерпуль» под конец года растерзал соперника пятью голами

Досталось «Вест Хэму». А единственная проблема «Ливерпуля» в этот вечер — потеряли очередного защитника.

Источник: Getty Images

«Ливерпуль» разрывает. Команда Слота лидирует в АПЛ и ЛЧ и теперь выдала весьма уверенную игру на выезде с «Вест Хэмом». По сути, результат был сделан уже в первом тайме.

Удивительно, что счёт не открыли уже в первые 10 минут. Туда уместились и шикарный пас Гакпо на Салаха, после которого египтянин должен был забивать. И убойный момент Пакета, который бил с 10 метров без сопротивления. И навес Салаха на Гакпо, который чуть-чуть не дотянулся, чтобы забить в пустые ворота. И, наконец, мяч прошёл рядом со штангой «Вест Хэма» после подачи с углового во вратарскую.

Команды не сбавили и дальше — полноценные моменты создавались один за другим. Диас классно принял мяч, случайно отыгрался в стенку с соперником и пробил из убойной позиции. На 30-й минуте «Ливерпуль» открыл счёт и продолжил уничтожать соперника.

Вскоре Салах словно прошёл сквозь одного защитника, а затем пробросил мяч между ног второго — Гакпо оказался в нескольких метрах от ворот и не промахнулся. И перед перерывом «Ливерпуль» забил ещё и третий раз. Салаху дали слишком много пространства в штрафной, и он спокойно положил мяч в ближний угол. Для египтянина это 17-й гол в чемпионате Англии.

Правда, несколько моментов «Ливерпуль» могли напрячь даже в такой игре. Ещё один центральный защитник получил повреждение. К травмированному Конате добавился и Гомес, вместо которого пришлось выпускать Куансу. Ну и будет справедливо отметить, что «Вест Хэм» был действительно близок к голу до перерыва — Кудус зарядил в штангу с дальней дистанции.

Второй тайм начался с новых моментов у «Ливерпуля». Салах мог забивать и на 47-й, и на 49-й минутах, но не реализовал в том числе чистый выход один на один. Уже спустя минуту из штрафной бил Луис Диас. Было видно, что гости играют на кураже — у них получалось примерно всё.

Четвёртый гол «Ливерпуль» забил на 54-й минуте. Отличился Трент, который решился на удар с дальней дистанции. Защитнику повезло с рикошетом — мяч летел сначала в одну сторону от голкипера, а затем коснулся головы Килмана и пошёл в другую. Без шансов для Ареола, который оказался в основе из-за травмы Фабианьского.

Ближе к концу матча «Ливерпуль» убежал в контратаку: Салах отдал ассист, а Жота забил. Вратарь «Вест Хэма» в этот вечер пропустил пять мячей, но его вина есть разве что в третьем голе, а помимо этого, он сделал несколько крутых сейвов. В том числе после удара того же Жоты. Если говорить о нападении «Вест Хэма», то достаточно сказать, что лондонцы не нанесли ни одного удара в створ за всю встречу (хотя ещё и на 90+4-й минуте попали в штангу).

Теперь у «Ливерпуля» восемь очков отрыва от второго места. А если смотреть по потерянным, то и вовсе девять. Ну, а Салах прямо сейчас — лучший футболист лиги и один из главных претендентов на «Золотой мяч» за сезон-2024/2025. Теперь у египтянина 17+13 по системе «гол+пас» за 18 матчей в АПЛ. Правда, у него ещё могут отнять первый ассист в игре с «Вест Хэмом» (там было касание защитника), но общей картины это не меняет.

Григорий Телингатер

Вест Хэм
0:5
Первый тайм: 0:3
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 19
29.12.2024, 20:15 (МСК UTC+3)
London Stadium
Главные тренеры
Хулен Лопетеги
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Луис Диас
30′
Коди Гакпо
40′
Мохамед Салах
44′
Трент Александр-Арнолд
54′
Диогу Жота
84′
Составы команд
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
15
Константинос Мавропанос
26
Макс Килман
29
Аарон Ван-Биссака
33
Эмерсон
10
Лукас Пакета
5
Владимир Цоуфал
46′
25
Жан-Клер Тодибо
4
Карлос Солер
73′
39
Энди Ирвинг
14
Мохаммед Кудус
81′
17
Луис Гильерме
19
Эдсон Альварес
46′
11
Никлас Фюллкруг
20
Джаррод Боуэн
60′
7
Крисенсио Саммервилл
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
66
Трент Александр-Арнолд
10
Алексис Макаллистер
7
Луис Диас
11
Мохамед Салах
2
Джо Гомес
37′
78
Джарелл Куанса
26
Эндрю Робертсон
74′
21
Константинос Цимикас
17
Кертис Джонс
74′
19
Харви Эллиотт
38
Райан Гравенберх
57′
3
Ватару Эндо
18
Коди Гакпо
58′
20
Диогу Жота
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
22
0
Удары в створ
13
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
7
Фолы
10
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Вест Хэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь