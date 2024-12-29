Салах — в космосе. «Ливерпуль» под конец года растерзал соперника пятью голами

Ближе к концу матча «Ливерпуль» убежал в контратаку: Салах отдал ассист, а Жота забил. Вратарь «Вест Хэма» в этот вечер пропустил пять мячей, но его вина есть разве что в третьем голе, а помимо этого, он сделал несколько крутых сейвов. В том числе после удара того же Жоты. Если говорить о нападении «Вест Хэма», то достаточно сказать, что лондонцы не нанесли ни одного удара в створ за всю встречу (хотя ещё и на 90+4-й минуте попали в штангу).