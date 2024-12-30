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«Милан» и «Рома» сыграли вничью в матче 18-го тура Серии А

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и римская «Рома».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри (Фаэнца, Италия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 16-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт, ему ассистировал Юссуф Фофана. Ответный мяч «Ромы» на 23-й минуте забил нападающий Пауло Дибала, получив голевую передачу от Артёма Довбика.

После 18 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.

Милан
1:1
Первый тайм: 1:1
Рома
Футбол, Италия, Тур 18
29.12.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Клаудио Раньери
Голы
Милан
Тиджани Рейндерс
16′
Рома
Пауло Дибала
23′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
43′
20
Алекс Хименес
22
Эмерсон Роял
28
Малик Тшау
46
Маттео Габбиа
90′
14
Тиджани Рейндерс
82′
29
Юссуф Фофана
42
Филиппо Терраччано
46′
4
Исмаэль Беннасер
7
Альваро Мората
44′
86′
73
Франческо Камарда
21
Сэмюэл Чуквуэзе
62′
90
Тэмми Абрахам
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
16
Леандро Паредес
67′
61
Никколо Пизилли
21
Пауло Дибала
15
Матс Хуммельс
13′
46′
19
Зеки Челик
71′
17
Куадио Коне
4′
46′
7
Лоренцо Пеллегрини
56
Алексис Салемакерс
79′
92
Стефан Эль-Шаарави
11
Артем Довбик
86′
14
Элдор Шомуродов
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
17
Фолы
8
1
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Рома
Чемпионат Италии: таблица и календарь