«Милан» и «Рома» сыграли вничью в матче 18-го тура Серии А

После 18 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.