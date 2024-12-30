Зинедин Зидан принял решение по своему будущему

Как сообщает AS, Зидан рассматривает только работу в сборной Франции. Он рассчитывал возглавить французскую национальную команду после ЧМ-2022 в Катаре, однако наставник Дидье Дешам остался на своём посту. Отмечается, что сейчас Зидан живёт в Мадриде и ожидает предложения только от сборной Франции.