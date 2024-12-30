«Ливерпуль» и Салах неудержимы, «Милан» уволил Фонсеку, «Спортинг» выиграл дерби с новым тренером

«Тоттенхэм» в этом сезоне называют непредсказуемым, потому что никогда не знаешь, чего ждать от команды Ангелоса Постекоглу. Она может разгромить «Ман Сити» на его поле (4:1) и выдать шоу в Кубке лиги против «МЮ» (4:3), но это все победы за целый месяц. Хотя в чем-то «шпоры» стабильны и даже установили рекорд АПЛ. Только достижение получилось сомнительным, ведь с начала года лондонцы пятнадцать раз пропустили первыми в домашних матчах. При этом «Тоттенхэму» не раз удавалось выкручиваться из непростых ситуаций. Был шанс на удачную развязку и сейчас, ведь к перерыву 0:1 превратились в 2:1. Вслед за пенальти, который не реализовал Сон Хын Мин, с передачи Кулушевски ворота расстрелял Джонсон. Однако возможности увеличить преимущество были упущены, а в концовке Странд-Ларсен сравнял счет, вогнав мяч в ближний верхний угол. «Вулверхэмптон» шаг за шагом отодвигается от зоны вылета и пока не проигрывает под началом принявшего команду в середине декабря Витора Перейры (+2=1).