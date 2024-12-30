Стало известно имя нового главного тренера «Милана»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, новым главным тренером итальянской команды станет португалец Сержиу Консейсау, который уже подписал соглашение. Отмечается, что он прибудет в Милан в понедельник, 30 декабря. Накануне появилась информация, что стороны согласовали контракт до июня 2026 года.