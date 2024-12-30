Стало известно имя нового главного тренера «Милана»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, новым главным тренером итальянской команды станет португалец Сержиу Консейсау, который уже подписал соглашение. Отмечается, что он прибудет в Милан в понедельник, 30 декабря. Накануне появилась информация, что стороны согласовали контракт до июня 2026 года.
49-летний Сержиу Консейсау тренировал «Порту» с 2017 года, он привёл клуб к трём чемпионским титулам и дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов — в ⅛ финала в сезоне-2023/2024 и в ¼ финала в сезоне-2021/2022.
«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей.