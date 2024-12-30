Консейсау сменит Фонсеку на посту главного тренера «Милана»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Португальский специалист Сержиу Консейсау сменит своего соотечественника Паулу Фонсеку на посту главного тренера итальянского футбольного клуба «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.
В воскресенье «Милан» дома сыграл вничью с «Ромой» со счетом 1:1. На 43-й минуте встречи Фонсека заработал удаление. Ранее СМИ сообщали, что специалист может быть уволен из клуба в случае неудовлетворительного результата в матче с «Ромой». По окончании игры Фонсека подтвердил свою отставку на пресс-конференции.
«Да, я говорил с руководством. Я ухожу из “Милана”. Такова жизнь, у меня чистая совесть, потому что я сделал все, что было в моих силах», — цитирует Фонсеку La Gazzetta dello Sport.
По информации СМИ, место португальца займет его соотечественник Сержиу Консейсау. Его контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Он дебютирует во главе «россонери» в полуфинальном матче Суперкубка Италии против туринского «Ювентуса» 3 января.
Консейсау 50 лет. В 2017—2024 годах он тренировал «Порту», с которым выиграл три чемпионата, четыре Кубка Португалии, Кубок португальской лиги и три Суперкубка страны.
«Милан» одержал семь побед в 17 турах и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.