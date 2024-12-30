Каррагер предположил, как распределятся команды в итоговой турнирной таблице АПЛ

«Я говорю головой и сердцем, когда утверждаю, что “Ливерпуль” вырвет у “Арсенала” первое место. Атакующие возможности Арне Слота — самые сильные в Премьер-лиге. Единственное, что меня беспокоит в “Ливерпуле”, — это травмы основных игроков. Если они смогут избежать этого, то их будет трудно догнать. “Челси” финиширует третьим, а “Манчестер Сити”, несмотря на свои проблемы, займёт последнее место, дающее путёвку в Лигу чемпионов.