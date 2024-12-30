Радимов оценил игру «Фиорентины» в нынешнем сезоне Серии А

«У “Фиорентины” наконец‑то появился баланс между обороной и атакой. Этого им не хватало в прошлых сезонах. Но если сравнивать с сильнейшими командами чемпионата, то “Аталанта” более ярко играет в атаке, а “Интер” имеет более мощную скамейку и поставленную игру. По крайней мере, “Фиорентина” сейчас движется в правильном направлении», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».