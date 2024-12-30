Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ширер: руководство «Ман Юнайтед» должно поддержать Аморима в ситуации с Рашфордом

Бывший форвард «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о ситуации с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом.

Источник: Getty Images

В последних играх форвард не попадал в заявку на игры с участием «красных дьяволов» по решению главного тренера команды Рубена Аморима.

«Они (руководство “Манчестер Юнайтед”. — Прим. “Чемпионата”) должны поддержать Аморима. Они пригласили его, потому что в клубе не лучшая ситуация, и ему с этим разбираться. Рубен должен иметь возможность делать то, что он посчитает нужным. Ситуация вокруг Маркуса должна быть разрешена», — приводит слова Ширера британское онлайн-издание Mirror.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 27-летний Маркус Рашфорд провёл 15 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету шесть игр, один гол и одна результативная передача в Лиге Европы. В Кубке английской лиги он сыграл два матча, забил два мяча и оформил один голевой пас.

Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь