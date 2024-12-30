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Беллингема взломали в соцсетях

Беллингем предупредил, что его страницу в одной из соцсетей взломали.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу и мадридского «Реала» Джуд Беллингем сообщил, что его страница в соцсети X была взломана.

В воскресенье в аккаунте англичанина в X появились посты с рекламой проекта, связанного с криптовалютой. В настоящий момент все сообщения удалены.

«Мой “Твиттер” был взломан. Игнорируйте любые сообщения», — написал Беллингем в сториз своего Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Беллингему 21 год. Он перешел в «Реал» летом 2023 года из дортмундской «Боруссии». В мадридском клубе он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Интерконтинентальный кубок. В текущем сезоне Беллингем провел 22 официальных матча и забил 7 голов.

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