Беллингема взломали в соцсетях

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу и мадридского «Реала» Джуд Беллингем сообщил, что его страница в соцсети X была взломана.
В воскресенье в аккаунте англичанина в X появились посты с рекламой проекта, связанного с криптовалютой. В настоящий момент все сообщения удалены.
«Мой “Твиттер” был взломан. Игнорируйте любые сообщения», — написал Беллингем в сториз своего Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Беллингему 21 год. Он перешел в «Реал» летом 2023 года из дортмундской «Боруссии». В мадридском клубе он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Интерконтинентальный кубок. В текущем сезоне Беллингем провел 22 официальных матча и забил 7 голов.