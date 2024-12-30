Беллингема взломали в соцсетях

Беллингему 21 год. Он перешел в «Реал» летом 2023 года из дортмундской «Боруссии». В мадридском клубе он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Интерконтинентальный кубок. В текущем сезоне Беллингем провел 22 официальных матча и забил 7 голов.