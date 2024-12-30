Ширер заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужно поскорее решить ситуацию с Рашфордом

«Если Маркус не хочет играть, если тренер не хочет, чтобы он играл, то это нездоровая ситуация для клуба. Если это действительно так, то для обеих сторон будет лучше, если они как можно скорее разберутся с этим. Но это легче сказать, чем сделать, учитывая тот факт, что речь идёт об огромных деньгах по контракту», — приводит слова Ширера британское онлайн-издание Mirror.