Рубен Аморим: по-прежнему убеждён, что «Манчестер Юнайтед» достигнет успеха

Нам также нужно работать над долгосрочными целями, такими как создание правильной среды и культуры для успеха, а также над созданием пути между нашей академией и первой командой, чтобы развивать игроков с качествами, необходимыми для достижения наших высоких амбиций как клуба. Я видел достаточно за последние несколько недель, чтобы признать, что у нас есть многие из ингредиентов, необходимых для успеха, и я по-прежнему так же убеждён, как и в свой первый день здесь, что мы его достигнем", — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.