Роналду с 1 января может искать новый клуб. Но станет ли? Есть инсайды

При этом испанское издание также делится инсайдами — по его информации, Криштиану открыт к новым проектам и готов отправиться в новое приключение, если клуб окажется привлекательным и будет иметь четкое видение будущего для Роналду. Вместе с тем нападающий не хочет покидать саудовскую лигу, не став здесь чемпионом, так что у «Аль-Насра» есть шанс на переподписание контракта со звездой. При этом отдельно отмечается, что при определенных условиях Роналду готов уехать, так и не став чемпионом страны.