Линекер прокомментировал возможный переход Трента из «Ливерпуля» в «Реал»

«Трент очень близок с Джудом Беллингемом и прекрасно вписался бы в команду. Там не будут критиковать его игру в защите, как это постоянно происходит у нас. Он будет большой потерей для “Ливерпуля”, но у них есть Конор Брэдли, который очень хорошо себя показывает в последнее время.



Какой бы сильной, мощной и богатой ни была английская Премьер-лига, величайшие футболисты всё равно уезжают в “Барселону” и “Реал”. Тренту там понравится. Его будут боготворить и ценить его пасы. Он находится в расцвете своей карьеры. Я бы не стал его осуждать», — приводит слова Линекера Daily Mail.