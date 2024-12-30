Клуб Чалова на четыре месяца остался без тренера из-за стычки с фанатами

Луческу и его помощников наказали за инцидент после матча с АЕКом в первом матче ¼ финала Кубка Греции 18 декабря, в котором клуб из Салоников проиграл со счетом 0:1. Тогда фанаты АЕКа подошли к автобусу ПАОКа и начали показывать им чемпионскую майку 2018 года — в том сезоне ПАОК лишили очков после матча с АЕКом и он занял в итоге второе место.