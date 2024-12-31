Илкай Гюндоган высказался о проблемах, с которыми столкнулся «Ман Сити» в нынешнем сезоне

«Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку в этом году. Я знаю, что в последнее время у нас были очень сложные времена — такого мы ещё никогда не испытывали в “Ман Сити”. Вот почему в последние пару недель так ценна ваша поддержка.



Нам нужно вернуть былую уверенность в себе в предстоящем году. Я также знаю, что могу играть лучше, и сделаю всё возможное вместе с нашим тренером, моими партнёрами по команде и всем клубом, чтобы снова добиваться более положительных результатов.



В этом сезоне нам ещё есть за что бороться. Давайте держаться вместе, чтобы сделать следующий год успешным. Скоро увидимся, берегите себя, будьте здоровы и всего наилучшего в 2025 году вам и вашим близким!» — написал Гюндоган в соцсети X (ранее Twitter).