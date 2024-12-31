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«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии по футболу

Команда проиграла на своем поле «Ньюкаслу» со счетом 0:2.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. «Ньюкасл» со счетом 2:0 на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Забитыми мячами отметились Александер Исак (4-я минута) и Жоэлинтон (19).

«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение в чемпионате Англии подряд и пятое в шести играх. Команда набрала 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» одержал четвертую победу подряд и с 32 очками располагается на 5-й строчке.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 5 января на выезде сыграет с лидером чемпионата «Ливерпулем». «Ньюкасл» 4 января в гостях встретится с «Тоттенхэмом».

В других матчах понедельника «Ипсвич» обыграл «Челси» со счетом 2:0, «Астон Вилла» и «Брайтон» сыграли вничью (2:2).

Манчестер Юнайтед
0:2
Первый тайм: 0:2
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 19
30.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Эдди Хау
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Александр Исак
4′
Жоэлинтон
(Энтони Гордон)
19′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
5
Харри Магуайр
20
Диогу Далот
14
Кристиан Эриксен
9
Расмус Хейлунн
16
Амад Диалло
4
Маттейс де Лигт
83′
21
Матеус дос Сантос Антони
6
Лисандро Мартинес
61′
65′
15
Лени Йоро
18
Каземиру
65′
17
Алехандро Гарначо
11
Джошуа Зиркзе
33′
37
Кобби Майну
Ньюкасл Юнайтед
1
Мартин Дубравка
5
Фабиан Шер
81′
20
Льюис Холл
33
Дэн Берн
7
Жоэлинтон
8
Сандро Тонали
39
Бруну Гимарайнс
14
Александр Исак
2
Киран Триппьер
59′
21
Валентино Ливраменто
10
Энтони Гордон
86′
28
Джозеф Уиллок
23
Джейкоб Мерфи
86′
11
Харви Барнс
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
13
Фолы
8
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь