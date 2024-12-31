«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии по футболу

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. «Ньюкасл» со счетом 2:0 на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».
Забитыми мячами отметились Александер Исак (4-я минута) и Жоэлинтон (19).
«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение в чемпионате Англии подряд и пятое в шести играх. Команда набрала 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» одержал четвертую победу подряд и с 32 очками располагается на 5-й строчке.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 5 января на выезде сыграет с лидером чемпионата «Ливерпулем». «Ньюкасл» 4 января в гостях встретится с «Тоттенхэмом».
В других матчах понедельника «Ипсвич» обыграл «Челси» со счетом 2:0, «Астон Вилла» и «Брайтон» сыграли вничью (2:2).