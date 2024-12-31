«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии по футболу

«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение в чемпионате Англии подряд и пятое в шести играх. Команда набрала 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» одержал четвертую победу подряд и с 32 очками располагается на 5-й строчке.