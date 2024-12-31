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Последняя сенсация года — за «Челси»! Подарили аутсайдеру первую домашнюю победу

Как можно ставить такие пенальти?

Источник: Getty Images

До 19-го тура «Ипсвич» ни разу не побеждал в АПЛ дома. 10-я попытка наконец-то оказалась успешной, хотя на «Портман Роуд» вообще-то приехал один из главных преследователей «Ливерпуля». Тем не менее «трактористам» жутко повезло. Дважды.

Уже на десятой минуте Делап ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо Йоргенсена и рухнул на газон. Падение получилось максимально картинным, а на повторах заметно — никакого касания не было, да и заваливаться Лиам начал заранее. Как сказал бы Станиславский, не верим! Но судья Джон Брукс и его помощники повелись и наказали лондонцев 11-метровым, который чётко реализовал сам же «пострадавший».

В начале второго тайма пранк и вовсе вышел из-под контроля: предпоследняя команда лиги снова забила, и помог ей в этом Дисаси. Аксель на ровном месте вместо нормальной передачи назад на Адарабиойо оформил глупый «обрез». Тот же Делап с радостью перехватил мяч, убежал вперёд и отдал на Хатчинсона. Омари хватило двух касаний, чтобы попасть точно в дальний угол.

Не везло «Челси» и в атаке. Палмер, например, низом крутил после розыгрыша штрафного и угодил в штангу. Феликс забил, да вот только перед этим залез в небольшой офсайд. На VAR этот момент смотрели несколько минут. Да и в целом статистика ожидаемых голов на стороне лондонцев: 1,99 на 0,67 xG. Проблема в том, что учитываются реальные.

Вторая половина декабря будто вернула команду в позапрошлый сезон: ничья с «Эвертоном» казалась провалом, но с «Фулхэмом» и теперь «Ипсвичем» очков вообще не набрали. Такой вот рождественский подарок «Ливерпулю».

Георгий Илющенко

Ипсвич
2:0
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 19
30.12.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Portman Road
Главные тренеры
Киран Маккенна
Энцо Мареска
Голы
Ипсвич
Лиам Делап
12′
Омари Хатчинсон
(Лиам Делап)
53′
Составы команд
Ипсвич
28
Кристиан Уолтон
3
Лиф Дэвис
88′
6
Люк Вулфенден
24
Джейкоб Гривз
26
Дара О`Ши
32′
5
Сэм Морси
7
Уэс Бернс
86′
18
Бен Джонсон
12
Йенс Каюсте
77′
8
Келвин Филлипс
19
Лиам Делап
83′
90′
14
Джек Тэйлор
20
Омари Хатчинсон
90′
16
Али Аль-Хамади
33
Нейтан Бродхед
77′
23
Сэмми Смодич
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
4
Тосин Адарабиойо
6
Леви Колвилл
88′
8
Энцо Фернандес
90+5′
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
67′
2
Аксель Дисаси
77′
27
Мало Гюсто
88′
18
Кристофер Нкунку
65′
19
Джейдон Санчо
11
Нони Мадуэке
77′
7
Педру Нету
14
Жоау Феликс
55′
15
Николас Джексон
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
9
Фолы
5
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ипсвич
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь