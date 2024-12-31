Последняя сенсация года — за «Челси»! Подарили аутсайдеру первую домашнюю победу

Уже на десятой минуте Делап ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо Йоргенсена и рухнул на газон. Падение получилось максимально картинным, а на повторах заметно — никакого касания не было, да и заваливаться Лиам начал заранее. Как сказал бы Станиславский, не верим! Но судья Джон Брукс и его помощники повелись и наказали лондонцев 11-метровым, который чётко реализовал сам же «пострадавший».