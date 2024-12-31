«Манчестер Юнайтед» ужасно заканчивает 2024-й. Теперь до зоны вылета всего семь очков

Почти сразу после этого хозяева должны были отыграть один мяч. Всё было хорошо, кроме завершающего удара Расмуса Хойлунда. Датчанин не реализовал выход на один — мяч пролетел мимо дальнего угла. В добавленное к первой половине время напортачил Фабиан Шер. Он подарил мяч на своей половине поля, но хозяева не реализовали момент. Майну отдал на Каземиро, а бразилец в касание пробил мимо дальнего угла. Если не реализовывать такое, то на что вообще можно рассчитывать?