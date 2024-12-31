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«Манчестер Юнайтед» ужасно заканчивает 2024-й. Теперь до зоны вылета всего семь очков

А «Ньюкасл» одержал четвёртую победу подряд и вернул себе место в топ-5.

Источник: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» провёл заключительный матч в 2024 году. И сыграл так, что фанаты стали уходить со стадиона до финального свистка.

Хозяева вышли на матч без Мануэля Угарте и Бруну Фернандеша. Первый перебрал с жёлтыми карточками, второй — схватил удаление в прошлом туре. В связи с этим в центре поля вышли Каземиро и Кристиан Эриксен, что наверняка вызвало опасения у болельщиков «МЮ». Медленная и тяжеловатая средняя линия в матче с набравшим ход соперником — то ещё удовольствие.

Матч только стартовал, а «Манчестер Юнайтед» уже пропустил. Четыре минуты — столько потребовалось «Ньюкаслу», чтобы заставить соперника начать с центра поля. Льюис Холл навесил, Александер Исак головой вонзил мяч с линии вратарской. Главный вопрос: чем в этот момент занимались Гарри Магуайр и Лисандро Мартинес? С такой игрой в обороне далеко не уедешь.

На 19-й минуте «МЮ» устроился на 0:2. Второй гол стал чуть ли не копией первого. Только на этот раз навешивал Энтони Гордон, а замыкал Жоэлинтон. Мартинес проиграл борьбу бразильцу, а тот переправил мяч в сетку плечом. К слову, Жоэлинтон забил во втором матче АПЛ подряд, Исак — в шестом. Сколько ударов нанёс «Юнайтед» к этому моменту? Ни одного!

Хозяева действовали очень пассивно, а Фернандеш с кислой физиономией наблюдал за мучениями одноклубников. С одной стороны, такая игра «МЮ» удивила. С другой, не зря ведь команда занимает 14-е место в таблице АПЛ. Рубен Аморим устал смотреть за безобразием на поле и сделал первую замену уже на 33-й минуте. Джошуа Зиркзее отправился на отдых, а вместе него вышел Кобби Майну.

Почти сразу после этого хозяева должны были отыграть один мяч. Всё было хорошо, кроме завершающего удара Расмуса Хойлунда. Датчанин не реализовал выход на один — мяч пролетел мимо дальнего угла. В добавленное к первой половине время напортачил Фабиан Шер. Он подарил мяч на своей половине поля, но хозяева не реализовали момент. Майну отдал на Каземиро, а бразилец в касание пробил мимо дальнего угла. Если не реализовывать такое, то на что вообще можно рассчитывать?

«МЮ» вышел на второй тайм с совсем другим настроем. Во-первых, хозяева стали чаще выигрывать единоборства. Во-вторых, заиграли интереснее в атаке. На отрезке к 46-й по 60-ю минуты команда Аморима владела мячом 67% времени и нанесла четыре удара (соперник — ни одного). Гостям повезло, что Гарри Магуайр попал в штангу после того, как пробил головой в результате фланговой передачи. Где-то и удача была не на стороне «Манчестер Юнайтед».

Кстати, в заявку «МЮ» на матч попал Маркус Рашфорд. Это произошло впервые с 15-го тура. Правда, англичанин так и не появился на поле. Ждём отъезда игрока в зимнее окно? «МЮ» так и не забил, несмотря на бодрый старт второй половины. А местные болельщики начали покидать стадион на 89-й минуте — им уже всё было понятно. Пять поражений в шести предыдущих матчах АПЛ — как вам статистика «МЮ»? А «Ньюкасл» одержал четвёртую победу подряд с общим счётом 13:0! Команда обошла «Манчестер Сити» и вернула себе место в топ-5. А «МЮ» — в семи очках от зоны вылета.

Кирилл Закатченко

Манчестер Юнайтед
0:2
Первый тайм: 0:2
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 19
30.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Эдди Хау
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Александр Исак
4′
Жоэлинтон
(Энтони Гордон)
19′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
5
Харри Магуайр
20
Диогу Далот
14
Кристиан Эриксен
9
Расмус Хейлунн
16
Амад Диалло
4
Маттейс де Лигт
83′
21
Матеус дос Сантос Антони
6
Лисандро Мартинес
61′
65′
15
Лени Йоро
18
Каземиру
65′
17
Алехандро Гарначо
11
Джошуа Зиркзе
33′
37
Кобби Майну
Ньюкасл Юнайтед
1
Мартин Дубравка
5
Фабиан Шер
81′
20
Льюис Холл
33
Дэн Берн
7
Жоэлинтон
8
Сандро Тонали
39
Бруну Гимарайнс
14
Александр Исак
2
Киран Триппьер
59′
21
Валентино Ливраменто
10
Энтони Гордон
86′
28
Джозеф Уиллок
23
Джейкоб Мерфи
86′
11
Харви Барнс
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
13
Фолы
8
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь