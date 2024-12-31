Аморим объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»

«Мы пропустили гол. В этот момент очень трудно отыграться. Мы пытались, но без нужного качества, у нас нет той базы, на которой строится наш стиль игры, чтобы справиться с такими моментами. Они — лучшая команда сегодня. Они контролировали игру. Всё, что они делали, было командной игрой. У нас же это было скорее на уровне индивидуальных действий игроков. Но они стараются», — приводит слова Аморима NBC Sports.