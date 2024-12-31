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Тренер «Челси» Мареска отреагировал на поражение команды в матче с «Ипсвич Таун»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение лондонской команды в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Ипсвич Таун» (0:2).

Источник: Michael Regan/Getty Images

«Странная игра. Мы создавали моменты и могли забить много голов, но соперники каждый раз спасались. Члены команды могли лучше проявить себя во многих компонентах, включая игру в защите. Мы сделали четыре перестановки в составе по сравнению с прошлым матчем, потому что все заслуживают выходить на поле. Теперь, когда первая половина сезона позади, можно сказать, что никто не ожидал от нас таких результатов. Мы в хорошем положении, но во многом можем прибавить», — приводит слова Марески BBC.

«Ипсвич Таун» набрал 15 очков в 19 матчах и расположился на 18-й строчке английской Премьер-лиги. Лондонский «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч.

Ипсвич
2:0
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 19
30.12.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Portman Road
Главные тренеры
Киран Маккенна
Энцо Мареска
Голы
Ипсвич
Лиам Делап
12′
Омари Хатчинсон
(Лиам Делап)
53′
Составы команд
Ипсвич
28
Кристиан Уолтон
3
Лиф Дэвис
88′
6
Люк Вулфенден
24
Джейкоб Гривз
26
Дара О`Ши
32′
5
Сэм Морси
7
Уэс Бернс
86′
18
Бен Джонсон
12
Йенс Каюсте
77′
8
Келвин Филлипс
19
Лиам Делап
83′
90′
14
Джек Тэйлор
20
Омари Хатчинсон
90′
16
Али Аль-Хамади
33
Нейтан Бродхед
77′
23
Сэмми Смодич
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
4
Тосин Адарабиойо
6
Леви Колвилл
88′
8
Энцо Фернандес
90+5′
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
67′
2
Аксель Дисаси
77′
27
Мало Гюсто
88′
18
Кристофер Нкунку
65′
19
Джейдон Санчо
11
Нони Мадуэке
77′
7
Педру Нету
14
Жоау Феликс
55′
15
Николас Джексон
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
9
Фолы
5
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Ипсвич
Чемпионат Англии: таблица и календарь