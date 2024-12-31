Тренер «Челси» Мареска отреагировал на поражение команды в матче с «Ипсвич Таун»

«Странная игра. Мы создавали моменты и могли забить много голов, но соперники каждый раз спасались. Члены команды могли лучше проявить себя во многих компонентах, включая игру в защите. Мы сделали четыре перестановки в составе по сравнению с прошлым матчем, потому что все заслуживают выходить на поле. Теперь, когда первая половина сезона позади, можно сказать, что никто не ожидал от нас таких результатов. Мы в хорошем положении, но во многом можем прибавить», — приводит слова Марески BBC.