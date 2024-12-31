«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд последних 94 лет

Таким образом, суммарно за весь декабрь манкунианцы потерпели шесть поражений во всех турнирах. Как сообщает Opta, это антирекорд клуба за последние 94 года. Подобного не происходило с сентября 1930, когда ситуация обстояла ещё хуже — команда потерпела семь поражений за месяц.