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Кевин Де Брейне подробно рассказал о кризисе «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне после победы в матче 19-го тура АПЛ с «Лестером» (2:0) прокомментировал серию неудачных выступлений команды.

Источник: AP 2024

«Для некоторых игроков это действительно трудно — такой был сезон. Первые четыре недели всё было хорошо, а потом мы вошли в ритм, в котором нам было трудно, и люди играли слишком много матчей.

Но они должны были это делать, ведь если у вас больше никого нет, вы должны играть. Они взяли на себя это бремя, надеюсь, что в новом году люди вернутся, и мы снова войдём в ритм как команда. Это поможет.

Я думаю, что Пеп был немного более подавлен, чем обычно, но не считаю, что это сильно влияло. Вы не можете изменить себя после неудачного периода.

У нас было много хороших моментов, мы знаем, как выигрывать матчи. Но на данный момент мы не побеждали, такое случается, и вы должны признать, что соперники также хороши, и они, возможно, находятся в лучшем состоянии. Вы должны делать свою работу, это то, что мы стараемся делать, и, надеюсь, всё станет лучше», — приводит слова Де Брейне Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Сити» идёт на шестом месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.

Лестер
0:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 19
29.12.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
King Power Stadium
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Савио
21′
Эрлин Бреут Холанн
74′
Составы команд
Лестер
41
Якуб Столарчик
16
Виктор Кристансен
23
Янник Вестергор
11
Биляль Эль-Ханнус
65′
24
Бубакари Сумаре
56′
40
Факундо Буонанотте
9
Джейми Варди
2
Джеймс Джастин
70′
17
Хамза Чудхури
4
Конор Коади
85′
5
Калеб Околи
8
Харри Уинкс
85′
20
Патсон Дака
10
Стефи Мавидиди
90′
37
Уилл Алвес
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
79′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
8
Матео Ковачич
17
Кевин Де Брейне
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
26
Савио
6
Натан Аке
70′
2
Кайл Уокер
47
Фил Фоден
66′
87
Джеймс Макэйти
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
11
Фолы
6
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь