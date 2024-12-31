Кевин Де Брейне подробно рассказал о кризисе «Манчестер Сити»

«Для некоторых игроков это действительно трудно — такой был сезон. Первые четыре недели всё было хорошо, а потом мы вошли в ритм, в котором нам было трудно, и люди играли слишком много матчей.



Но они должны были это делать, ведь если у вас больше никого нет, вы должны играть. Они взяли на себя это бремя, надеюсь, что в новом году люди вернутся, и мы снова войдём в ритм как команда. Это поможет.



Я думаю, что Пеп был немного более подавлен, чем обычно, но не считаю, что это сильно влияло. Вы не можете изменить себя после неудачного периода.



У нас было много хороших моментов, мы знаем, как выигрывать матчи. Но на данный момент мы не побеждали, такое случается, и вы должны признать, что соперники также хороши, и они, возможно, находятся в лучшем состоянии. Вы должны делать свою работу, это то, что мы стараемся делать, и, надеюсь, всё станет лучше», — приводит слова Де Брейне Daily Mail.