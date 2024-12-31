«Он не туда попал». Юрий Сёмин — о карьере Алексея Миранчука в «Аталанте»

Поэтому его взяли сейчас в МЛС. Прекрасная карьера, но он не туда попал. Это моё опять же мнение. Не туда попал, там нужны были футболисты, которые играют одинаково как в атакующих действиях, так и в оборону. Так нужно после атаки бежать домой или прессинговать. А это было, наверное, не для Алексея, — сказал Сёмин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.