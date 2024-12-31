Уэйн Руни отправлен в отставку с поста тренера «Плимут Аргайл»

«Мы хотели бы поблагодарить Уэйна и его команду за все их усилия и пожелать им всего наилучшего в будущем. На данном этапе клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев, а информация о новом руководстве первой команды появится в ближайшее время», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.