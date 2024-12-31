Самый дорогой игрок КПЛ? «Астана» охотится на европейского бомбардира, но есть конкуренты

Информация об интересе «Астаны» к Пюлюлю появилась на сайте Alsport.kz и позже была распространена различными СМИ, в том числе украинскими. В этой стране тоже с большим интересом наблюдают за форвардом, так как не него претендует киевское «Динамо».

Игрок, который еще в детстве переехал во Францию, делал свои первые футбольные шаги там. Но в 14 лет перебрался в Швейцарию, попав в академию местного «Базеля». Что о нем еще известно?