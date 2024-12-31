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Самый дорогой игрок КПЛ? «Астана» охотится на европейского бомбардира, но есть конкуренты

«Астана» является одним из кандидатов на подписание ангольского форварда польской «Ягеллонии» Афимико Пюлюлю. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о потенциальном новичке столичных и их конкурентах на рынке в погоне за голеадором.

Источник: ФК "Ягеллония"

Информация об интересе «Астаны» к Пюлюлю появилась на сайте Alsport.kz и позже была распространена различными СМИ, в том числе украинскими. В этой стране тоже с большим интересом наблюдают за форвардом, так как не него претендует киевское «Динамо».
Игрок, который еще в детстве переехал во Францию, делал свои первые футбольные шаги там. Но в 14 лет перебрался в Швейцарию, попав в академию местного «Базеля». Что о нем еще известно?

Почти 10 лет, с 2013 по 2022 годы, Пюлюлю провел в «Базеле», лишь однажды на полгода отправившись в аренду в швейцарский «Ксамакс». Афимико был достаточно результативен, выступая за юношеские команды и дубль «Базеля», но вот в основе все складывалось не очень — всего пять голов в 83 встречах.

В январе 2022-го срок действия его контракта истек, и он бесплатно перешел в немецкий «Гройтер Фюрт», но даже второй дивизион Германии не потянул, проведя 13 матчей и отличившись одним голом. В основном там он играл за вторую команду «Гройтера» в региональных лигах, статистика в которых никак не может быть показательной.

За полтора года его рыночная стоимость упала в три раза — с 1,5 миллиона до 500 тысяч евро — и он на правах свободного агента перебрался в польскую «Ягеллонию». Трансфер случился летом 2023-го. И именно в Польше ему удалось перезапустить свою карьеру.

В первом же сезоне Пюлюлю помог команде завоевать чемпионство в Польше, забив 12 голов в лиге. С учетом национального кубка, анголец забил 14 голов в 35 матчах. Что касается нынешнего сезона, то в первой половине Афимико провел 29 матчей во всех соревнованиях, настреляв 12 голов, но лишь четыре из них пришлись на внутренний чемпионат.

В этом сезоне он открыл счет своим голам в еврокубках. До этого он провел 16 еврокубковых встреч в составе «Базеля», но ни разу не отличился забитым мячом. Однако в «Ягеллонии» голы у него пошли сразу. В квалификации Лиги чемпионов оформил дубль в ворота литовского «Паневежиса», а в общем этапе Лиги конференций дважды огорчил молдавский «Петрокуб», по разу забил датскому «Копенгагену», норвежскому «Мольде» и словенскому «Целе».

В списке бомбардиров Лиги конференций он идет вслед за Марком Гию (6) из «Челси». Голы ангольского легионера заметно помогли польскому клубу в борьбе в турнирной таблице. «Ягеллония» финишировала на девятом месте в общем этапе, теперь в феврале они сыграют в раунде плей-офф с сербской «Бачкой-Топола». Но если Пюлюлю уйдет из клуба, то эти встречи пройдут уже без его участия.

За полтора года в Польше форвард забил 26 голов в 63 матчах. Его трансферная стоимость взлетела до трех миллионов евро. И если Афимико перейдет в «Астану», то станет самым дорогостоящим футболистом КПЛ с трехкратным отрывом. Сейчас самый солидный ценник в чемпионате у белорусского полузащитника «Кайрата» Валерия Громыко (один миллион евро).

Его приход может заметно усилить острие атаки «Астаны». В завершившемся сезоне на этой позиции стабильные результаты давал только пришедший летом нигериец Джеффри Чинеду — у него 15+2 в 23 матчах во всех турнирах. У Рамазана Каримова (40 матчей, 3+0) и Ннамди Аханону (26 матчей, 3+1) статистика, мягко говоря, слишком скромная для игроков этой позиции. Поэтому в клубе нужна хорошая альтернатива и поддержка Чинеду в одном лице. На первый взгляд, Пюлюлю может закрыть эту роль.

Однако говорить о больших шансах «Астаны» на осуществление этого трансфера пока рано, так как клубу придется конкурировать с мощными европейскими командами. В их числе и уже упомянутое киевское «Динамо», и варшавская «Легия», и неназванные клубы из Италии, Англии и Бельгии. Об этом сообщалось в украинских СМИ.

Также сохраняется вопрос по финансовой стороне, ведь контракт Пюлюлю с «Ягеллонией» действует до лета 2026 года, а бесплатно отдавать одного из лидеров и второго бомбардира Лиги конференций поляки точно не станут. Будут ли средства у «Астаны» для осуществления этого перехода — тоже большой вопрос. Пока вероятность трансфера мы бы оценили не более чем в 20 процентов, но это было бы хорошее усиление для семикратных чемпионов Казахстана.

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