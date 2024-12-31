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«Астана» заинтересована в игроке «Актобе» и сборной Казахстана

Основной защитник сборной Казахстана и лидер обороны «Актобе» Алибек Касым входит в сферу интересов «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: КФФ

Столичный клуб намерен постепенно обновлять казахстанский блок игроков и одной из частью этого процесса может стать Касым. В «Астане» очень высокого мнения о 26-летнем защитнике, в клубе уверены, что Алибек способен конкурировать даже с легионерами и отмечают его лидерские качества, которые он ярко демонстрирует в «Актобе».

При этом, у Касыма есть действующий контракт с «Актобе» и подписать его в ближайшее время будет сложно. Однако, уже летом будущего года «Астана» может предложить защитнику предварительное соглашение и согласовать переход после завершения сезона-2025.

В прошедшем сезоне чемпионата Казахстана Касым провел за «Актобе» 23 матча, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Астана
Актобе
Казахстан
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь