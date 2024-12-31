«Астана» заинтересована в игроке «Актобе» и сборной Казахстана

Столичный клуб намерен постепенно обновлять казахстанский блок игроков и одной из частью этого процесса может стать Касым. В «Астане» очень высокого мнения о 26-летнем защитнике, в клубе уверены, что Алибек способен конкурировать даже с легионерами и отмечают его лидерские качества, которые он ярко демонстрирует в «Актобе».
При этом, у Касыма есть действующий контракт с «Актобе» и подписать его в ближайшее время будет сложно. Однако, уже летом будущего года «Астана» может предложить защитнику предварительное соглашение и согласовать переход после завершения сезона-2025.
В прошедшем сезоне чемпионата Казахстана Касым провел за «Актобе» 23 матча, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.