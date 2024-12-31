Руни снова уволен — на этот раз из худшей команды чемпионшипа. Тренерская карьера совсем не клеится

«Знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов. Я уверен, что у болельщиков есть вопросы, как и у многих людей со стороны, и я сделаю все возможное, чтобы ответить на них как можно четче. Я прослежу за тем, чтобы мы набрали нужных игроков в январе, для нас это очень важно. Мы должны продолжать работать. Я должен продолжать верить в то, что мы попытаемся сделать, чтобы выбраться из ситуации, в которой мы находимся. Очевидно, что нам нужны игроки на вход, а некоторые и на выход, это тоже приоритет», — цитировало Руни BBC.